Strausberg (MOZ) Förderer, Elternsprecher, ehemalige und jetzige Lehrer sowie Schüler waren Gäste der Feierstunde anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Theodor-Fontane-Gymnasiums am Sonnabend. Abgerundet wurde das Ganze mit dem Tag der offenen Tür und Gala am Abend.

Als eine unheimlich neue, spannende Zeit, die mit viel Elan angegangen wurde, bezeichnete Schulleiterin Marieta Gruber den Aufbruch nach der Wende und die Gründung des Theodor-Fontane-Gymnasiums. Diese Aufgabe kam vor allem Lutz Klinnert zu, der mit seinem Kollegium an den Start ging, um aus EOS und POS ein Gymnasium zu bilden. Neun siebente Klassen, acht achte Klassen und drei neunte - damit ging es vor 25 Jahren los. Seinen Namen erhielt das Gymnasium übrigens erst 1995. Bis dahin, so konnten es die Gäste am Sonnabend auch der Chronik entnehmen, ertrugen Schüler und Lehrer den Baulärm mit Geduld und dem Wissen, dass eines Tages alles fertig sein wird. "Jeder hat seinen Baustein dazu beigetragen, dass unsere Schule ein Haus mit enormem Charakter geworden ist. Ich will es nicht gegen einen Neubau eintauschen", machte die Schulleiterin deutlich. Sie freue sich über die vielen jungen Menschen, die lernen wollen, auch wenn nicht jeder gleich erkenne, dass er lernen will. Den ersten reinen Fontane-Abiturjahrgang gab es im Schuljahr 1997/98. Seitdem verlassen pro Jahr rund 100 Abiturienten die Schule, die in ihrer Spitze mal weit über 1100 Schüler hatte. Sie sei froh, hier Lehrerin sein zu dürfen und mit Eltern und Schülern zusammenzuarbeiten, bekannt sie. Und begrüßte viele ehemalige Kollegen, die den Weg zur Feierstunde und später auch zur Gala (siehe unten stehenden Bericht) gefunden hatten. Auch Lutz Klinnert war gekommen. Der schickte eine deutliche Kritik in Richtung der Schulämter "Was sich heute dort abspielt, ist schlimm. Da wagen sich Menschen über Schule und Schulbildung zu reden, ohne davon eine geringste Ahnung zu haben", sagte er. Und bekam Beifall.

Umrahmt wurde die Feierstunde nicht nur durch Heiterkeit hervorrufende Bilder von damals, sondern auch durch gelungene Auftritte von Schülern. So warteten Sechstklässler mit einem Rap über Fontane auf, rezitierten aus dem Gedicht "Das Trauerspiel von Afghanistan", das 1859 von Theodor Fontane geschrieben wurde, an Aktualität nichts eingebüßt hat. Es wurden Videoclips eingespielt, in denen Schüler, Lehrer und technische Kräfte nach den Besonderheiten des Gymnasiums und Wünschen für die Zukunft befragt wurden.

Innerhalb der Projektwoche, die gerade zu Ende gegangen ist, hat sich die Gruppe Streetart auf ihrer Weise und Graffiti sprayend mit Fontane auseinander gesetzt. Ganz aktuell ziert die Schulzeitung "Fontaene" ein neues, bearbeitetes Porträt des Namensgebers. In der Extra-Ausgabe wird über die Projektwoche berichtet.

Wer sich selbst überzeugen wollte, was die Lehrer und Schüler da an vielfältig Faszinierendem erforscht, entwickelt, erprobt, gebastelt, gebaut, gebacken und einstudiert haben, der nutzte Sonnabendvormittag zwei Stunden geballte Informationen auf allen Etagen des Gymnasiums. Im Escape-Room etwa mussten Teilnehmer aus versteckten Hinweisen einen Schlüssel finden, um eine nukleare Katastrophe zu verhindern.

Sich selbst viel Gutes tun konnte und kann, wer sich für die Forschungen der Projektgruppe um Biolehrerin Andrea Rosenberg interessierte. Die hatte den Zucker aus Nahrungsmitteln analysiert und dargestellt. Erschreckend für viele war, was wirklich los ist in so einem Nutella-Glas. Als Alternative gab es gesunde Snacks, etwa von selbst getrockneten Apfelringen. Informieren konnten sich die Gäste über Fontiweb, die eigene Website des Gymnasiums, die ständig aktualisiert wird, über eine Gruppe, die Kalender rund um Fontane fertigte, oder sich mit dem Fliegen und Gleiten beschäftigte. Chemische Reaktionen, selbst gebaute Bumerangs, Theaterstücke auf englisch - die Projektwoche hat nicht nur den Schülern Spaß gemacht - auch vielen Gästen am Sonnabend.