Ein Polizist schlüpft in die Bettlerrolle

Storkow (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig und interessant. Und alle haben etwas zu erzählen. Die MOZ stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute: Eike Teichert aus Storkow.

Hat Großes vor: Eike Teichert vor seiner alten Scheune im ehemaligen Scheunenviertel der Stadt. Er will sie wieder nach historischem Vorbild herrichten, so, wie sie auf dem Bild zu sehen ist, welches von dem Vereinsmitglied Lutz Kühne gemalt wurde.

Der Leiter einer 15-köpfigen Dienstgruppe der Fachinspektion der Polizei am Flughafen Berlin-Schönefeld ist in seiner Freizeit Vorsitzender des Vereins Gefährten der Nacht. In seiner Kindheit war es nicht vorgezeichnet, dass der heute 53-Jährige einmal mittelalterlich gewandet durch die Straßen ziehen würde. Oder doch? Wenn der in Brandenburg/Havel Geborene und Aufgewachsene zurückblickt, dann sieht er vor sich eine "wald- und wasserreiche Gegend am Stadtrand". Mit seinen zwei jüngeren Geschwistern ist er viel Rad gefahren, viel angeln gewesen und hat viel gebadet. Die Eltern - der Vater Stahlwerker, die Mutter Erzieherin - hatten ihn in der ersten Klasse im Leistungszentrum für Sportschützen angemeldet, und das hat "gleich gezündet im wahrsten Sinne des Wortes".

Mit Pistole war er mehrmals Kreis- und Bezirksmeister, "einer der leistungsstärksten Schützen", merkt er stolz an, "aber aus gesundheitlichen Gründen musste ich es aufgeben". Als Voraussetzungen für Erfolg in diesem Sport nennt Eike Teichert "eine ruhige Hand und ein gutes Auge, vor allem aber einen ausgeglichenen Charakter". "Vom mittelalterlichen Flair der Stadt Brandenburg war ich völlig unbeeindruckt. Ich wollte nur raus", gesteht er. Aber wer weiß schon so genau, welche Eindrücke ein ganzes Leben lang unbewusst in einem Menschen schlummern können?

Als es an die Berufsausbildung ging, entschied sich Eike Teichert für die Landwirtschaft, speziell Tierproduktion. "Weil ich Tiere mochte", lautet die Begründung. Als Kind hatte er Meerschweinchen verschiedener Sorten gezüchtet und sein Taschengeld damit aufgebessert, dass er welche an den Zoohandel verkaufte.

Er absolvierte also eine Berufsausbildung mit Abitur und ging nach dem Armeedienst bei den Pionieren zum veterinärmedizinischen Studium nach Sömmerda in Thüringen. Das Studium schloss er 1990 mit Diplom ab.

Wenn sich nicht die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse grundlegend geändert hätten, wäre er nahtlos in eine Leitungsposition in der Tierproduktion einer LPG übergegangen. So aber blieb ihm erst einmal nur eine Facharbeiterstelle im Kälberstall seines Ausbildungsbetriebs übrig. Dort ging es durch Misswirtschaft immer weiter bergab, und nach zwei Jahren kam Eike Teichert zu der Einsicht: "Das kann es ja wohl für mich nicht sein."

Auf eine Anzeige hin bewarb er sich 1992 um eine Laufbahn bei der Polizei. "Ich wollte mir eine neue Perspektive suchen, und mit Menschen konnte ich ja ganz gut", war seine Überlegung. Angefangen hat er im mittleren Dienst in Basdorf bei Bernau. "Es ist ein richtiger Lehrberuf, bei dem ich meine Schießfähigkeit gewinnbringend einsetzen konnte - aber mehr für Wettkämpfe", betont Eike Teichert. Erlernt wurden unter anderem Anzeigenaufnahme, Unfallaufnahme und Einschreiten bei Gewalttaten, "ganz wichtig aber Kommunikations- und Verhaltenstraining sowie Strafprozess- und Eingriffsrecht", hebt er hervor.

Bei Krimis muss er oft lachen. "Teilweise sind sie durchaus authentisch, teilweise aber überzogen mit viel Effekthascherei. Es entsteht oft ein völlig falsches Bild von der Arbeit der Polizei." Inzwischen im gehobenen Polizeidienst erhielt Eike Teichert nach einem dreijährigen Studium an der Verwaltungsfachhochschule bei Bernau das Diplom als Verwaltungswirt mit Fachbereich Polizei. Nun konnte er verschiedene Leitungsfunktionen in verschiedenen Dienststellen in Nordbrandenburg übernehmen.

Nach Storkow kam der Polizeibeamte 2006 durch Ehefrau Heike, die bereits seit 1990 hier ansässig ist. In diese Patchwork-Familie brachte sie zwei Mädchen ein und er drei Jungs, heute zwischen 16 und 30 Jahre alt. Heike, die als Verwaltungsangestellte in Frankfurt (Oder) tätig ist, war es, welche die Entscheidung traf: Hier machen wir mit. Gemeint ist die 800-Jahrfeier der Stadt 2009, für deren großen Festumzug noch Darsteller gesucht wurden. "Nun hatte ich das erste Mal eine bewusste Berührung mit dem Mittelalter", rekapituliert der Vorsitzende der Gefährten der Nacht, die sich besonders den Traditionen dieser Zeit zuwenden.

Heike lief zum Umzug als Magd, Eike als Landknecht. Die Kostüme kauften sie sich damals noch im Internet. Später fertigte das Vereinsmitglied Marlies Fenske Kostüme an. Wie es zur Vereinsgründung kam, schildert der Vorsitzende so: "Es bildete sich ein Interessenkreis um Detlev Nutsch, der Nachtwächterführungen organisiert hat. Schon Ende des Jahres wurde das erste Mal der "Rote Tod' von 1842 nach einer Erzählung von Edgar Allan Poe aufgeführt."

Bei diesem Spektakel geht es um den Prinzen Prospero, der glaubt, sich mit seinen Edlen, ein ausschweifendes Maskenfest feiernd, hinter dicken Burgmauern vor dem Tod durch die Pest schützen zu können. Es wird seither in jedem Jahr in einer stets ausverkauften Vorstellung auf der Burg Storkow aufgeführt. Dieser schließt sich jeweils eine gruselige Nachtwächterführung durch die Altstadt Storkows an, welche noch viele Spuren des Mittelalters trägt. Dabei spielen an verschiedenen Punkten die Laienschauspieler in ihren Kostümen kleine Szenen vor, welche einen Bezug zur Stadtgeschichte haben. Auch den "Roten Tod" hat die aus derzeit 40 Mitgliedern bestehende Theatergruppe inhaltlich Storkow und der umliegenden Region angepasst. Eike Teichert verkörpert derzeit einen furchterregend aussehenden Bettler. Ehefrau Heike ist "einmal Magd, immer Magd", lacht er.

Als Vereinsvorsitzender hat Eike Teichert 2011 eine verantwortungsvolle Aufgabe übernommen. Es gibt in der Funktion viel zu organisieren, und man muss auf tausend Kleinigkeiten sein Auge haben. Dabei steht aber für ihn immer die berufliche Arbeit mit ihren wechselnden Dienstzeiten im Vordergrund. "Dieser wechselnde Dienst schafft einerseits Freiräume, andererseits aber schränkt er auch ein. Man muss also die Aufgaben gut verteilen", sagt er. "Die Bereitschaft und Zuverlässigkeit der Vereinsmitglieder ist sehr groß", hebt er hervor und betont: "Das geht nur mit einer verständnisvollen Partnerin."