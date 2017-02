Hohen Neuendorf als Wohnort beliebt

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt in Hohen Neuendorf - beim CDU-Empfang in der Stadt überwog am Freitagabend das Positive jedenfalls ganz deutlich. Etwa 160 Christdemokraten des Kreises, der Stadt und der Nachbarkommunen, aber auch Feuerwehrleute, Schulleiterinnen und Vertreter der anderen Stadtfraktionen fanden sich an den Stehtischen unterm Dach der Hohen Neuendorfer "Himmelspagode" beim jährlichen Empfang zum Plaudern ein.

Stets dabei: Für die Senioren-Union ist ein einzelner Stehtisch an sich zu klein.

Bürgermeister Steffen Apelt erklärte in seiner Rede, dass er sich mit der Verwaltung in punkto Geschosswohnungsbau einiges vorgenommen habe, und Hohen Neuendorf künftig noch attraktiver werden soll. Beliebt sei die Stadt als Wohnort sowieso, sagte Apelt und nannte Zahlen: 199 Bauanträge seien im vergangenen Jahr eingereicht worden, so viele wie seit 2009 nicht mehr.

Kreissozialdezernent Matthias Rink dankte den Feuerwehrleuten für ihre stete Einsatzbereitschaft. Zu 204 Einsätzen seien die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr ausgerückt, darunter zu vielen technischen Hilfeleistungen, aber auch zu 33 Bränden. Ein weiterer Rettungswagen für die Region konnte in Schönfließ stationiert werden, so Rink. Von Schönfließ aus werden im Jahr mehr als 3 000 Einsätze in Rettungswagen gefahren.

Als Redner war auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler zu Gast. Er setze auf ein starkes Europa, das "erwachsen werde" und sich "auf seine Kernkompetenzen" besinne, sagte Feiler. Es könne nicht um Festlegungen zum Schulessen in den Mitgliedsstaaten gehen, merkte er ironisch an, sondern beispielsweise um Themen wie gemeinsame Sicherheits- und Flüchtlingspolitik. Eine Spaltung der Europäer sei nur Wasser auf die Mühlen derer, die sich selbst als ,Alternative' verstünden. Mit Blick auf die Landespolitik sagte Feiler, der Zuschnitt der erneuten Kreisreform hänge ganze Landstriche ab und führe "zu Politikverdrossenheit und Verstärkung der extremen Ränder".

"Wir haben in den vergangenen zwei Jahren viel erreicht", sagte Hohen Neuendorfs CDU- Fraktionsvorsitzender Christian Wolff optimistisch. "Um unser gutes Angebot von Schulen und Kitas beneiden uns andere Kommunen, und die Leute fühlen sich hier zu Hause."

Bevor es ans Büffet ging, konnte außerdem einem Quartett der Kreismusikschule gelauscht werden, das sich spontan zusammengefunden hatte. Bis in den späten Abend wechselten an den Tischen die Gesprächspartner.