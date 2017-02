Hinten sicher, vorne wuchtig

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir sind sehr zufrieden. Der Sieg ist unheimlich wichtig mit Blick auf die Tabelle und unserem Ziel, Platz fünf angreifen zu wollen", sagte HCN-Trainer Christian Will. Mit Rang sieben ist sein Team auf Tuchfühlung.

Will sah über weite Strecken eine konzentrierte Vorstellung seiner Schützlinge. Vor allem in einer Phase (19. bis 23. Minute), in der die Hausherren mehrfach in Unterzahl agieren mussten, behielten seine Akteure die Nerven. Und wie. Mit 2:1 Toren ließen sie die spielerisch feinen Belziger gar nicht erst stärker aufkommen. Zum Ende des ersten Durchgangs machten die Neuruppiner ihrerseits Ernst, zogen auf fünf Tore weg.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam es beiläufig zum Wurf-Duell zwischen Neuruppins William Kehnscherper, der aus allen Lagen traf, gar aus unmöglichem Winkel, und Mark O'Neill vom Gast aus Belzig. Letzterer allein hielt sein Team treffsicher im Spiel. Obwohl HCN-Coach eine "Krampfphase" ab der 45. Minute ausmachte, wo sowohl vorne als auch hinten nicht mehr alles so klappte, wie noch zuvor, steuerte sein Team souverän auf einen Heimsieg zu. Der HCN wechselte durch.

So konnten alle Spielpraxis sammeln für die kommenden Aufgaben. Am nächsten Sonntag, 19. Februar, ist der Tabellendritte, der 1. VfL Potsdam II zu Gast.

Schiedsrichter: A. Wolgast (Bad Freienwalde) / J. Wolgast (Bad Freienwalde)

Zuschauer: 200

Zeitstrafen: HCN (5) - Belzig (3)

Siebenmeter: HCN 4/3, Belzig 2/1

Spielverlauf: 3:0 (7.), 4:4 (10.), 8:6 (17.), 12:8 (26.), 16:11 (30.), 18:14 (35.), 20:16 (38.), 23:18 (42.), 26:20 (49.), 30:22 (55.)

HC Neuruppin: Kröcher, Berger - Derkow (2), Schulz, Kehnscherper (10), Drefahl, Pekrul (1), Koall (1), Lück (6/3), Lehmann, Kühne, Hecht (9), Ebert, Dau (1)

BSV Belzig: Schröter, Dehne - Paul (4), Kernke (2), Korth, Fricke (6/1), Dreer, Boskugel (7), Wandersee, O'Neill (8), Wendland, Gutzmer