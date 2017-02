Feiern wie in den wilden Zeiten

artikel-ansicht/dg/0/

Kurz nachdem der Einlass begonnen hatte, tummelten sich bereits zahlreiche Partygäste in Petticoats, weiten Röcken oder schicken Hemden im Saal, die Haare zu frechen Frisuren drapiert. Hinter den Kulissen wirbelten die beiden Hauptorganisatoren des Abends noch durch die Gänge. Janette Budtke, ihres Zeichens Initiatorin des "Rock im Hirsch" und selbst großer Rockabilly-Fan, kam vor vier Jahren mit ihrer Idee für eine neue Veranstaltungsreihe zu Thomas Fluch, dem Betreiber der Gaststätte.

"In erster Linie wollte ich einfach feiern, ohne danach noch einen langen Weg nach Hause zurücklegen zu müssen", erinnerte sich die Borgsdorferin und lacht. Ihre Wohnung sei ganz in der Nähe der Gaststätte. Thomas Fluch war seinerseits sehr angetan von der Idee und hat seine Zustimmung zu keiner Zeit bereut. "Die Rockabilly-Tänzer sind immer großartige Gäste, zum einen immer friedlich und voller guter Laune, zum anderen ausgesprochen hilfsbereit", resümiert er. Beste Voraussetzungen also , um den "Rock in Hirsch" zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender werden zu lassen. Für die vierte Auflage wurde für den Samstagnachmittag noch ein Tanzkurs für Neueinsteiger organisiert, die vor der Party die für den Rockabilly typischen Tanzschritte üben wollten. Für den Abend war eine Band gebucht, die bereits beste Erfahrungen in Borgsdorf gesammelt hat: "The Pin Sharps" aus Berlin traten schon 2014 auf und durften auch in diesem Jahr das Parkett zum Glühen bringen.

Das Berliner Quartett besteht aus den beiden Frontfrauen Holly (Gesang und Rhythmusgitarre) und Lilly (Gesang und Kontrabass) sowie Sven (Gitarre) und Micha (Schlagzeug). Die Initiative ging bei Bandgründung klar von den Frauen aus: Die meisten Rockabilly-Bands würden lediglich eine Quotenfrau zu ihren Mitgliedern zählen, wenngleich diese oft auch hinter dem Mikrofon stehe. "Da wollten wir etwas gegen tun", waren sich die beiden Berlinerinnen einig und starteten kurzerhand ihr eigenes Projekt. "Wir stehen einfach sehr gern auf der Bühne, und es ist toll zu sehen, wenn unser Publikum genauso viel Spaß an Rockabilly hat wie wir." Den hatten die Gäste beim "Rock im Hirsch" auf jeden Fall, und es dauerte auch nicht lange, bis einige von ihnen die am Nachmittag erlernten Tanzschritte ausprobierten und spontan eine Formation auf der Tanzfläche entstand.