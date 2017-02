artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der kleine Babyboom in der Hauptstadt stellt Berliner Kliniken zunehmend vor Herausforderungen. "Im Januar mussten zum Beispiel die Kreißsäle des Klinikums im Friedrichshain wegen des Andrangs an 12 von 31 Tagen gesperrt werden", sagt Astrid Steuber, Sprecherin des kommunalen Klinikkonzerns Vivantes. "Sie konnten nicht mehr von Rettungswagen angefahren werden." Aus dem Klinikum Neukölln berichtet eine Mutter, dass sie nach einem Kaiserschnitt unfreiwillig im Kreißsaal übernachtete - auf der Station war kein Bett mehr frei. Auch die Charité musste Schwangere bereits an umliegende Kliniken verweisen.