OHC siegt auch in Magdeburg

Oranienburg (OGA) Der Aufwärtstrend hält an: Durch den dritten Sieg im vierten Spiel nach der Winterpause kletterten die Handballer des Oranienburger HC auf den vierten Tabellenplatz der 3. Liga Nord. Bei der Bundesliga-Reserve des SC Magdeburg gelang am Sonnabend ein 30:28 (16:13)-Erfolg.

Nicht zu stoppen: David Sauß (Mitte, hier in einer Szene aus dem Hinspiel) traf in Magdeburg zehnmal. © MZV

Dementsprechend zufrieden war Trainer Christian Pahl. "Das Ergebnis stimmt auf jeden Fall." Und die Leistung? "Über weite Strecken der ersten Halbzeit war sie sehr gut. Nach der Pause war es das erwartete Kampfspiel." Die Heimmannschaft konnte dann mehr zusetzen, der OHC profitierte von seiner Routine.

In der 24. Minute führten die Oberhavel-Kreisstädter mit 15:10. "Mir war vollkommen klar, dass das keine Vorentscheidung ist", erinnerte Pahl, dass es im Hinspiel ähnlich gewesen sei. Und daran, dass seine Mannschaft vor einer Woche gegen Fredenbeck lange zurück gelegen habe. "Zur Halbzeit waren es dann auch nur noch drei Tore." Grund seinen einige hektische Abschlüsse gewesen. "Bis dahin haben wir 25 Minuten sehr diszipliniert gespielt. Logische Konsequenz war dann die deutliche Führung."

Im zweiten Abschnitt habe sein personell arg gebeuteltes Team mit den Kräften haushalten müssen. "Dass wir langsam spielten, hatte nichts damit zu tun, dass wir nicht schnell spielen wollten", betont der Coach, der seine Schützlinge für einen cleveren Auftritt lobte. "Die Jungs haben auf die richtigen Situationen gewartet. Dafür, dass wir nur die paar Leute waren, wurden die Vorgaben sehr gut umgesetzt." Wenngleich das nicht über 60 Minuten gelungen sei, habe sich gezeigt, dass die OHC-Mannschaft in schwierigen Saisonphasen enger zusammenrücken würde. "Jeder macht einen Schritt mehr. Das ist eine tolle Konstellation."

Von den Ausfällen wichtiger Spieler (Chris Genilke, Nils Müller, Jannis Bohle, Josip Perkovic) ließen sich die Oranienburger nicht beeindrucken. Und auch einige fragwürdige Entscheidungen der Unparteiischen brachten die Gäste nicht aus dem Tritt. "Es gab zwei, drei Situationen, wo man auf Magdeburger Seite keinen Siebenmeter geben muss und auf der anderen Seite einen geben kann. Das war letztendlich aber irrelevant", kommentierte Pahl das s von 8:1-Siebenmetern zugunsten des SCM. Dieser scheiterte nur beim Stand von 2:3 (4.) und 4:7 (11.) vom Punkt. "Ich bin froh, dass Ivan Szabo diese beiden Würfe rausgenommen hat", so Pahl.

Erstaunt zeigte sich dieser von der Chancenverwertung seiner Truppe. Eine Angriffseffektivität von 60 Prozent sei ein toller Wert. "In der ersten Halbzeit kam kaum ein Fehlwurf aus dem Rückraum." David Sauß, Dominik Kehl und Robin Manderscheid verdienten sich Bestnoten. Pahl: "In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen die Durchschlagskraft aus dem Rückraum vermissen lassen." Einfache Fehler wurden aber auch weiterhin kaum produziert. "So etwas brauchst du dann auch."

Nicht hundertprozentig zufrieden war der Oranienburger Übungsleiter hingegen mit der Abwehrleistung. "Wir haben viele einfache Tore bekommen. Nicht im Gegenstoß, sondern weil wir nicht so geordnet waren, wie ich es mir im Vorfeld vorgestellt habe." In der ersten Hälfte habe es sein Team zwischen der 10. und 20. Minute kompakt gemacht. "Ab der 40.Minute haben wir es auch so hinbekommen. Aber es war nicht unbedingt unser bestes Spiel in der Abwehr." Laut Pahl habe das aber verständliche Gründe gehabt. Robin Manderscheid habe keine Pause bekommen, auch David Sauß habe nur ganz wenige Minuten auf der Bank gesessen. "Da ist es klar, dass man die Konsequenz nicht immer hat und mal einen Schritt zu wenig macht."

In der kommenden Woche werde sich die personelle Situation ein klein wenig entspannen. Wenn es am Sonnabend zuAnhalt Bernburg geht, ist Jannis Bohle wieder mit dabei. "Dann haben wir wieder eine Komponente mehr und können noch mehr dagegensetzen", so Pahl.