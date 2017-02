Amazon-Assistent Echo jetzt frei in Deutschland verfügbar

artikel-ansicht/dg/0/

Luxemburg (dpa) Amazon-Kunden in Deutschland können nun den smarten Lautsprecher Echo frei kaufen. Zuvor war der sprachgesteuerte Assistent in Deutschland nur auf Einladung erhältlich. Mit Alexa konkurriert Amazon mit Google Now, Siri von Apple und Cortana von Microsoft. Echo und die kleinere Variante Dot können auf Zuruf Aufgaben erledigen, etwa einen Wecker stellen, eine Einkaufsliste ergänzen, in Verbindung mit Amazon Prime Verbrauchsgegenstände bestellen oder Fragen mit Hilfe von Internet-Quellen beantworten.