Dresden gedenkt Zerstörung im Zweiten Weltkrieg

Dresden (dpa) In Dresden haben die Gedenkfeierlichkeiten zur Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg begonnen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) legte am Montagvormittag an einem Gedenkstein auf dem zentralen Altmarkt eine weiße Rosen nieder. Dort waren nach den Luftangriffen alliierter Bomber vom 13. und 14. Februar 1945 die Leichen von knapp 7000 Todesopfern verbrannt worden. Hilbert betonte, wie wichtig es sei, "daran zu erinnern, was der Krieg an Leid über die Menschen bringt".

An den 90 Fotomatten von Gräbern ertrunkener Bootsflüchtlinge auf sizilianischen Friedhöfen der Kunstinstallation "Lampedusa 361" leuchten am Kerzen auf dem Theaterplatz in Dresden.



© dpa