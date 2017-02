Dokudrama-Serie zur Geschichte zwischen den Weltkriegen

artikel-ansicht/dg/0/

München (dpa) Der Geschichte Europas zwischen den beiden Weltkriegen widmen Arte und das Erste eine dokumentarische Dramaserie. Unter dem Titel "18 - Krieg der Träume" schildert sie das Schicksal unterschiedlicher Menschen aus ganz Europa. Dazu gehören der Kommunist Hans Beimler genauso wie der Stummfilmstar Pola Negri, der spätere Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß oder die französische Anarchistin May Picqueray, teilte das Erste am Montag mit. Drehstart für die mit zahlreichen internationalen Partnern geplante achtteilige Serie ist im April, gezeigt wird sie 2018 - wenn sich das Ende des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal jährt.

Das Kriegsende sei für die Menschen in Europa der Beginn einer Reise ins Ungewisse gewesen. Was das für die Menschen bedeutete, soll die Dokudramaserie verdeutlichen, die die Biografien von 14 Frauen und Männern anhand ihrer Tagebücher und Memoiren erzählt. Auf diese Weise zeichnen die Filme den Angaben zufolge eine Mentalitätsgeschichte der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Eine zentrale Frage dabei: Wie und warum hat sich in diesen 21 Jahren die Mentalität von Millionen Europäern so verändert, dass ein neuer Krieg möglich wurde?