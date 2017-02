Pakistanisches Gericht verbietet Feiern zum Valentinstag

artikel-ansicht/dg/0/

Islamabad (dpa) Ein Gericht in Pakistan hat den Menschen im Land verboten, den Valentinstag zu feiern. Die am Montag erlassene Order des Hohen Gerichts der Hauptstadt Islamabad gelte für Feiern in der Öffentlichkeit, sagte der Rechtsanwalt am Gericht, Majid Bhatti. Die Zeitung "Dawn" berichtete, dass Medien keine Werbung zum Valentinstag mehr senden oder drucken dürfen. Die zuständige Behörde habe dem Gericht befohlen, alle Medien zu beobachten.