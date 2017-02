Turkmenistans Präsident wiedergewählt

artikel-ansicht/dg/0/

Aschchabad (dpa) Der autoritäre Staatschef Turkmenistans, Gurbanguly Berdimuhamedow, ist in seinem Amt bestätigt worden. Die Wahlkommission sprach ihm in einem vorläufigem Ergebnis rund 97,7 Prozent der Stimmen zu, wie staatliche Medien am Montag mitteilte. Das Endergebnis soll in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Damit bleibt er für sieben weitere Jahre Staatschef der Ex-Sowjetrepublik.