artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) "Ich will aber gerade vom Leben singen" so lautet das Motto des Abends am kommenden Samstag, 18. Februar, in der Fonte Bar. Ab 20 Uhr steht ein Claire Waldoff Abend auf dem Programm. Sigrid Grajek, die auch als Comedy-Figur "Coco Lorès" bekannt ist, schlüpft in die Figur der Claire Waldoff und lässt ihr Leben singend, spielend und sprechend lebendig werden. Dabei wird sie am Piano von Stefanie Rediske begleitet. Von 1907 bis 1935 war Claire Waldoff der Star auf den Brettern der großen Kabaretts und Varietés, ihre Lieder wurden auf der Straße gesungen: "Hermann heeßt er!", "Wer schmeißt denn da mit Lehm" oder "Raus mit den Männern aus dem Reichstag..." Und sie war so ganz anders als die Chansonetten und Diseusen der Zeit! Noch bevor das Zeitalter der "neuen Frau" ausgerufen wurde, nahm sie sich alle Freiheiten, die ihr in den Sinn kamen. Sie rauchte Pfeife und Zigarre, liebte Nordhäuser Korn, fluchte wie ein Müllkutscher und ihre Stimme war das, was man eine "echte Röhre" nennt. Heinrich Zille nannte sie Karl ("ein Kerl wie Samt und Seide") und zog mit ihr durch die berüchtigten Kneipen im Norden und Osten von Berlin. Ihre große Liebe war "Olly", Olga Freifrau von Roeder, mit der sie 40 Jahre lang Tisch und Bett teilte. Auf der Bühne stand sie mit Schlips und Kragen und hatte Ärger mit dem Zensor.