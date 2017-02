artikel-ansicht/dg/0/

Skirennfahrer Thomas Dreßen hat bei der Ski-WM in St. Moritz eine Überraschung verpasst, mit Rang 14 in der Alpinen Kombination aber eine gute Leistung gezeigt.

Als Dritter nach der Abfahrt rutschte er im Slalom noch zurück und hatte am Ende 1,20 Sekunden Rückstand auf Überraschungs-Weltmeister Luca Aerni. Der Schweizer war nach dem ersten Teil des Wettbewerbs 30. gewesen, war im Slalom aber besser als alle Konkurrenten und hatte am Ende 0,01 Sekunden Vorsprung auf Titelverteidiger Marcel Hirscher aus Österreich. Bronze ging an Aernis Landsmann Mauro Caviezel. Andreas Sander wurde 22., Josef Ferstl kam auf Rang 25.