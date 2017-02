Berliner Verwaltungsgericht: Fast viermal mehr Asylklagen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Am Berliner Verwaltungsgericht sind 2016 fast viermal so viele Asylklagen und -eilanträge eingegangen als im Vorjahr. Registriert wurden 10 559 neue Verfahren (2015: 2343 neue Fälle), wie das Gericht am Montag mitteilte. Die meisten Kläger kamen demnach aus Syrien, Moldau, Irak und Afghanistan. Zum Jahresbeginn waren knapp 7780 der Asylklagen noch offen.