SPD verliert aussichtsreichen Kandidaten

Bundespräsident Joachim Gauck und der am Sonntag zu seinem Nachfolger gewählte Frank-Walter Steinmeier im Januar im Schloss Bellevue. Gaucks Amtszeit endet am 18. März um Mitternacht. © weber

Bereits im ersten Wahlgang erhielt der gemeinsame Kandidat der CDU/CSU-SPD-Regierungskoalition 931 der 1.239 abgegebenen gültigen Stimmen. Das sind sieben mehr als SPD und CDU/CSU Wahlleute hatten. Der Kandidat der Linken, Armutsforscher Christoph Butterwegge, erhielt 128 Stimmen. Auf AfD-Kandidat Albrecht Glaser entfielen 42, auf Alexander Hold als Kandidaten der Freien Wähler 25 Stimmen. Engelbert Sonneborn, Vater des Satirikers und Europaabgeordneten, Martin Sonneborn erhielt als Kandidat der Piratenpartei zehn Stimmen.

2016 war Steinmeier als Kandidat für die Wahl des Bundespräsidenten durch den SPD-Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel vorgeschlagen worden. Die CDU/CSU hatte keinen Bewerber in ihren eigenen Reihen. Unterstützt wurde der gemeinsame Kandidat auch durch Bündnis 90/Die Grünen und die FDP.

"Lasst uns mutig sein, dann ist mir um die Zukunft nicht bange" - "Mut" wurde zu einem zentralen Begriff in Frank-Walter Steinmeiers Rede nach seiner Wahl. Für seinen Vorgänger Joachim Gauck stand der Begriff der "Freiheit" im Mittelpunkt seiner Amtszeit.

"Ich habe die Wahl im Fernsehen verfolgt. Über das, wenn auch vermutete, Wahlergebnis freue ich mich maßlos. Damit verlieren wir zwar einen guten Wahlkreisspitzenkandidaten, gewinnen aber einen tollen Bundespräsidenten", kommentierte der westhavelländische SPD-Ortsvereinsvorsitzender Hartmut Rubach. "Steinmeiers Rede nach der Wahl war stark. Die Rede von Norbert Lammert war aufrüttelnd." Der noch bis Herbst als Bundestagspräsident agierende Lammert machte sich für die Prinzipien der rechtsstaatlichen Demokratie stark, gegen Populismus.

"Allein vom logistischen Prozedere her, war es eine beeindruckende Wahl", sagte Uwe Feiler (CDU) aus Spaatz, der als 2013 gewähltes Bundestagsmitglied erstmals in der Bundesversammlung saß. "Ich halte Frank-Walter Steinmeier als sehr geeignet für das hohe Amt. Gerade in solch politisch schwierigen Zeiten mit Trump, Putin und Erdogan. Steinmeier ist da als außenpolitisch erfahrener Politiker richtig", so Feiler weiter. Für das Land Brandenburg hat auch Landtagsvizepräsident Dieter Dombrowski (CDU) aus Bahnitz an der Wahl teilgenommen.

Steinmeier war 2009 erstmals in den Bundestag gewählt worden. 2013 konnte er das Direktmandat im hiesigen Wahlkreis 60 (Brandenburg an der Havel - Potsdam-Mittelmark I - Havelland III - Teltow-Fläming I) verteidigen. Überdies war er der einzige sozialdemokratische Kandidat, der ein Direktmandat im Land Brandenburg errang. Ursprünglich wollte er 2017 wieder kandidieren.

"Die Bundestagswahl findet in einer wichtigen Zeit statt", sagte Steinmeier Anfang November vorigen Jahres, als er SPD-Spitzenkandidat im Land Brandenburg geworden war. "Überall in Europa, auch in Deutschland, sind die Populisten auf Stimmenfang. Sie gaukeln einfache Antworten vor, wo es sie nicht gibt. Sie zeichnen Politik in Schwarz und Weiß. Sie grenzen aus, wo Brücken erforderlich sind. Sie zerstören Demokratie! Dagegen werden wir uns stemmen."

Nun wird Steinmeier deutsches Staatsoberhaupt und wird die Nachfolge von Joachim Gauck antreten. Er war 72-jährig am 18. März 2012 zum Bundespräsidenten gewählt worden. Im vorigen Jahr gab er bekannt, nicht erneut kandidieren zu wollen. Am 18. März, um Mitternacht, endet Gaucks Amtszeit.

Frank-Walter-Steinmeier, der am 27. Januar aus dem Amt des Bundesaußenministers ausschied, könnte also noch einen Monat lang etwas mehr Zeit als gewohnt mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender verbringen, der er eine Niere gespendet hatte. Deswegen hatte sich Steinmeier im August 2010 für einige Wochen aus der Politik zurückgezogen. Viel Zeit als Privatmann hatte der heute 61-jährige Politiker anschließend nicht mehr.