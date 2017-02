Verdi warnt vor Investitionsstau im Straßenbau

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sorgt sich um den Zustand der brandenburgischen Straßen. Da dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Fachleute fehlten, könnten nötige Investitionen nicht umgesetzt werden, warnte Verdi am Montag in einer Mitteilung. Die Landesregierung habe zwar deutlich mehr Geld für den Straßenerhalt bewilligt, dabei jedoch nicht den Personalmangel bei den Straßenwärtern berücksichtigt, kritisierte die Gewerkschaft. Es werde immer schwieriger, Nachwuchs zu finden, außerdem würde dieser dann nur befristet angestellt. Zudem würden in den kommenden Jahren viele Fachkräfte in den Ruhestand gehen.