"Rückschlag für Merkel" - Presseecho zur Bundespräsidentenwahl

Berlin (dpa) Zeitungen auf der ganzen Welt haben am Montag die Wahl von Frank-Walter Steinmeier zum nächsten Bundespräsidenten kommentiert. Das Ergebnis überraschte wenige, stieß aber auf viel Zuspruch. Einige Zeitungen betonten auch die hohen Ansprüche an das Amt in unruhigen Zeiten. Doch Kommentatoren sahen in dem Sieg des Sozialdemokraten auch einen Rückschlag für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).