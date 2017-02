Vom Angehörigen zum Pflegespezialisten

artikel-ansicht/dg/0/

Damit die häusliche Pflege auch künftig gemeistert werden kann, finden ab kommender Woche am Standort Bad Belzig des Ernst von Bergmann Klinikums Potsdam Pflegekurse für Angehörige statt. Die ersten Anmeldungen liegen bereits vor. "Aber noch ist der Kurs nicht voll, noch gibt es freie Plätze", sagt Jana Humberdros vom Potsdamer Stammhaus. Sie ist dort als Leiterin des Projektes "PfiFf" (Pflege in Familien fördern) tätig und Teil eines kleinen Teams, dass sich eigens dafür zu Pflegeberatern qualifizieren ließ. Am Standort des Ernst von Bergmann Klinikums in der Landeshauptstadt werden die Pflegekurse für Angehörige bereits seit zwei Jahren angeboten. Zeitweise gibt es dort sogar Wartelisten. Weil sowohl das Interesse an den Kursen als auch der Bedarf ständig im wachsen begriffen ist, wird das Angebot jetzt auch in Bad Belzig vorgehalten. Noch zeichnet das PfiFf-Team aus Potsdam dafür verantwortlich. Im Haus Bad Belzig werden jedoch schon Mitarbeiter geworben, die sich ebenfalls zum Pflegeberater qualifizieren lassen wollen.

Die an jeweils zwei hintereinander folgenden Tagen und im Februar startenden Pflegekurse für Angehörige teilen sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil, der die Kursteilnehmer befähigt, Pflegesituationen besser zu bewältigen. Unter anderem werden praktische Tipps und Tricks zur Körperpflege, dem Einsatz von Hilfsmitteln, Handgriffe bei der Lagerung und Mobilisation des Pflegebedürftigen und Wissenswertes zum Thema Demenz vermittelt.

"Die Kurse sind kostenfrei und unabhängig von der Krankenkassen-Zugehörigkeit", ergänzt Dr. med. Katharina Graffmann-Weschke, die Leiterin der AOK Pflege Akademie in Berlin.

Weil Angehörige vielfach plötzlich mit Pflegesituationen konfrontiert werden, empfiehlt sie Kursbesuche bereits vor Eintritt eines Pflegefalls. Tritt diese Situation ein, kann das erlernte Wissen schnell zu einem wichtigen Mosaikstein bei der Bewältigung des Alltags werden. PfiFf ist ein Projekt der AOK in Zusammenarbeit mit der Klinikgruppe Ernst von Bergmann.

PfiFf-Ansprechpartner am Standort Bad Belzig sind Diana Lorentz, Diana Groh und Petra Rasser, Telefonnummer 0151/53832695 oder pfiff@klinikumevb.de.

Weitere Infos rund um das Unterstützungsangebot für pflegende Angehörige lesen Interessierte auf der Homepage www.aok-pfiff.de.