Kinderbuch-Autorin begeistert an Grundschule

Borkheide (MZV) Mit eleganten, schnellen Strichen entsteht am Flipchart eine wohlbeleibte Maus, Picandou Camembert Saint Albray. Die bekannte Illustratorin und Kinderbuch-Autorin Ute Krause nimmt die Kinder aus der ersten bis vierten Klasse der Hans Grade Grundschule Borkheide sofort für sich und ihre Geschichte ein. Begeistert hängen sie in den folgenden eineinhalb Stunde gebannt an den Lippen der Schriftstellerin. Picandou ist der Hauptheld ihres Buches "Die vier Muskeltiere". Ihre vollen Namen verdankt sie verschiedenen Käsesorten aus dem Käseladen, in dem sie zur Untermiete lebt.

Der Käseladen befindet sich in der Hamburger Speicherstadt. Nach und nach lernen die Mädchen und Jungen die "Drei Muskeltiere" kennen: die Maus Pomme de Terre, die Ratte Gruyère und den Hamster Bertram von Backenbart. Fließend wechselt Ute Krause immer wieder zwischen Vorlesen, Weitererzählen, Betrachten ihrer wunderbaren Zeichnungen und direktem Gespräch mit den Kindern. Eine Performance aus einem Guss. Die Kinder ruscheln aufgeregt auf ihren Liegekissen und Stühlen hin und her.

Zum Schluss will Ute Krause wissen: "Wer von euch liest und malt gern?" Wenig überraschend gehen fast alle Hände hoch, schließlich waren die Teilnehmer doch zuvor in den Schulklassen von ihren Mitschülern als besonders interessiert ausgewählt worden.

Alle haben sich gründlich vorbereitet und Fragen zusammengetragen, die sie ohne Scheu vorbringen. "Wie viele Bücher haben sie selbst?" Mehrere Regale voll. -"Wie haben Sie angefangen zu Malen?" In der 5. Klasse mit einem Comic-Buch, das sie an ihre Mitschüler verkauft hat. Außerdem durch einen Malwettbewerb an ihrer indischen Schule. - "Wie kommen Sie auf Ihre Ideen?" Der Sohn wollte nicht einschlafen. Also durfte er sich eine Geschichte zu einem Thema wünschen. Meist weiß Ute Krause jedoch nicht, woher plötzlich ein Einfall kommt. - "Wie kommen Sie auf die Namen für Ihre Figuren?" Die sind meist einfach da. - "Warum heißt es Muskeltiere und nicht Musketier?" Ihr Sohn hatte den Namen immer so ausgesprochen. - "Welches Ihrer Bücher gefällt Ihnen am besten?" Das wäre so, als ob man eine Mutter fragte, welches Kind ihr liebstes wäre. Ute Krause gefallen alle ihre Bücher. - "Wo schreiben Sie?" Im Sommer im Liegestuhl, im Winter am Kamin, während ihr Hund auf ihren Füßen liegt. - "Welches Buch war Ihr erstes Buch?" Das Weihnachtsmannkomplott. - "Welche Sprache ist Ihre Lieblingssprache?" Englisch. Ute Krause ist englischsprachig aufgewachsen. Durch den Beruf ihres Vaters lebte sie damals in der Türkei, in Nigeria, auf Zypern, in Indien und in den Vereinigten Staaten.

Immer neue Fragen fallen den Kindern ein. Sie sind sichtlich begeistert. Jannick Schulze (Alt Bork) aus der ersten Klasse gefällt alles: "Das Vorlesen. Die Zeichnungen." Auch die Borkwalderin Lotta Penzel aus der vierten Klasse ist beeindruckt: "Die Schriftstellerin hat sehr gut betont. Ihre Bilder sind sehr schön. Es ist wunderbar, wenn ein Autor auch selbst zeichnen kann." Das bestätigt auch Ute Krause: "Es macht Spaß, wenn man selbst überlegen kann, wie seine Figuren aussehen und nicht auf einen anderen Illustrator angewiesen ist."

Zum Abschluss gibt es Autogrammkarten, was die Kinder einfach nur "cool" finden. Ute Krause, die auf Einladung einer Mutter über ihre Webseite nach Borkheide gekommen war, hat an diesem Vormittag neue Leserinnen und Leser gewonnen.