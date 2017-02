Bauermanns Rat an Schröder: Nowitzki als Vorbild

artikel-ansicht/dg/0/

Würzburg (dpa) Der ehemalige Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann hat NBA-Profi Dennis Schröder geraten, sich etwas mehr an Superstar Dirk Nowitzki und dessen Auftreten zu orientieren.

«Es wäre hilfreich, wenn Dennis (...) sich das eine oder andere von Dirk abschauen würde, wie man führt, Land und Nationalteam repräsentiert», sagte Bauermann in einem «Kicker»-Interview.

Anders als der trotz seiner großen Erfolge im Nationalteam eher zurückhaltend auftretende Nowitzki hat Schröder deutlich forscher die Führungsrolle in der deutschen Mannschaft für sich beansprucht. Der Point Guard der Atlanta Hawks will mit der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes bei der EM im Herbst in Israel und der Türkei als klarer Leader Erfolge feiern.

Bauermann traut der Mannschaft schon bei der Europameisterschaft eine gute Rolle zu. «Wenn alle kommen, ist es eine Riesen-Truppe», sagte der Coach des Bundesligisten s.Oliver Würzburg. «In den nächsten vier bis acht Jahren können wir einiges erwarten von den Jungs.»