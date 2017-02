Honda Civic: Sportlicher Grenzgänger

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Honda ist Civic, wenn wir von Motorrädern des japanischen Herstellers einmal absehen. Der kompakte Bestseller ist seit 1972 seinem Namen treu geblieben, hat es seither auf neun Generationen mit mehr als 18 Millionen Exemplaren gebracht. Noch länger und erfolgreicher behauptet sich nur der Toyota Corolla am Weltmarkt, der, warum auch immer, in Europa seit schon seit einigen Jahren Auris heißt. Doch Honda bleibt dran: Mitte März geht die 10. Civic-Generation an den Start.

Der Civic hält in Fahrt, was sein dynamisches Design verspricht. © Hersteller

Den Anfang macht das fünftürige Schrägheckmodell, im Jahresverlauf soll die viertürige Limousine folgen. Der Kombi „Tourer“ bleibt vorerst unverändert im Programm. Länger (4,52 Meter), breiter, aber flacher als der Vorgänger wird der neue Civic zum angriffslustigen Grenzgänger zwischen Kompakt- und Mittelklasse. Das gilt nicht nur für seine athletische Statur, die durch ein umfangreiches Aerodynamikpaket wiederum mit großem Spoiler quer über dem Fenster der Heckklappe betont wird, sondern auch für das Raumangebot. Weil Honda den Radstand kräftig verlängert hat, reisen im Civic auch die Fahrgäste in der zweiten Reihe erster Klasse. Die großzügige Kniefreiheit im Fond geht nicht zulasten des Kofferraums. Der schluckt zwischen 420 und 478 Liter. Selbstverständlich kann durchgeladen werden, womit der Stauraum auf maximal 1267 Liter wächst. Schade nur, dass der neuen Plattform die sogenannten Magic Seats zum Opfer gefallen sind, die sich wie Kinositze hochklappen ließen und so den Fond bei Bedarf zu einem besonders praktischen Frachtabteil machten. Ungeachtet dessen gefällt die Inneneinrichtung mit langstreckentauglichem Gestühl, guter Übersichtlichkeit, hochwertigem Material und moderner Instrumentierung. Mit der zweiten Generation des Honda-Infotainmentsystems Connect ist der der Civic voll vernetzt.

Komplett neu auch der Antriebsstrang. Zwei Turbobenziner, die ihren Dienst serienmäßig im Verbund mit einem knackigen Sechsgang-Handschalter versehen und auf Wunsch auch mit einer optimierten CVT-Automatik (1300 Euro Aufpreis) gekoppelt werden können, stehen zur Auswahl. Der quirlige 1,0-Liter-Dreizylinder leistet 129 PS und macht ordentlich Druck schon im Drehzahlkeller. Er beschleunigt den Civic in 10,4 Sekunden bis auf Tempo 100 und erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 203 km/h. Da kann sich ein Normverbrauch von 4,8 Litern (Automatik 4,7 Liter) sehen lassen. Freilich besser noch zum sportlichen Charakter des neuen Honda, der ausgesprochen satt auf der Straße liegt, präzise einlenkt und auch auf grobem Pflaster geschmeidig abrollt, passt der aufgeladene 1,5-Liter-Vierzylinder. Der leistet üppige 182 PS, drückt schon ab 1900 Touren 240 Newtonmeter Drehmoment ab und atmet über zwei dicke Endrohre in der Mitte der Heckschürze aus. Der große, laufruhige Turbo besorgt den Standardsprint in 8,2 Sekunden, ist für eine Höchstgeschwindigkeit von220 km/h gut und soll sich im Schnitt mit 5,8 bis 6,1 Litern Super zufrieden geben. Beide Motoren harmonieren bestens auch mit der Automatik, die sieben Schaltstufen simuliert und den für CVT-Getriebe typischen Gummibandeffekt bei starker Beschleunigung wirksam unterdrückt.

Die Preise beginnen bei 19.990 Euro für den Dreizylinder und reichen bis 31.360 Euro für das Modell mit dem stärkeren Turbo in der Topausstattung Prestige, zu der unter anderem auch ein Verstellfahrwerk zählt. Doch schon in der Grundausstattung bietet der Civic mehr als alle anderen Autos seiner Klasse. Serienmäßig stets mit an Bord ist das sogenannte Honda Sensing, das zahlreiche Fahrer-Assistenzsysteme bündelt – vom Kollisionswarner mit automatischer Notbremse über Spurhalter und Verkehrszeichenerkennung bis hin zur adaptiven Geschwindigkeitsregelung. Wolfgang Brekeller