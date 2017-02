Ex-Hotelier Axel Hilpert zu langer Haftstrafe verurteilt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (dpa) Ex-Hotelier Axel Hilpert ist im Frankfurter Betrugsprozess um den Bau des Luxusresorts Schwielowsee zu drei Jahren und neun Monaten Haft verteilt worden. Damit schloss sich das Landgericht Frankfurt (Oder) im Wesentlichen den Ausführungen der Staatsanwaltschaft an, die auf vier Jahre und zwei Monate plädiert hatte. Der 69-Jährige habe mit seinem undurchsichtigen Firmenkonstrukt die Baukosten künstlich in die Höhe getrieben und so die Landesinvestitionsbank ILB bewusst getäuscht.