Raubüberfall auf Tankstelle - Täter erbeuten Bargeld

Falkensee (MOZ) Auf Raubzug: In Falkensee haben am Samstagabend zwei maskierte Männer eine Tankstelle im Stadtgebiet überfallen. Die Täter bedrohten einen Mitarbeiter mit einem pistolenähnlichen Gegenstand.

Der Angestellte musste in der Folge die Geldkassette preisgeben. Die beiden Männer, die gemäß der Zeugenaussage etwa 18 bis 20 und 22 bis 24 Jahre alt sein sollen, stahlen Bargeld in unbekannter Höhe. Ihre Beute verstauten sie in einem Rucksack, ehe sie zu Fuß in Richtung Coburger Straße flüchteten. Der Mitarbeiter der Tankstelle blieb unverletzt. Die Polizei sicherte Spuren und setzte einen Fährtenhund ein, der jedoch die Räuber nicht mehr aufspüren konnte.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der mutmaßlich jüngere Mann, der den pistolenähnlichen Gegenstand und einen schwarzen Rucksack bei sich trug, soll 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank sein. Er ist offenbar Linkshänder und trug weiße Handschuhe sowie eine rote Skimaske. Der mutmaßlich etwa ältere, schlanke Mann soll 1,80 bis 1,85 groß sein. Er trug weiße Handschuhe und eine schwarze Skimaske. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen im Außenbereich und schwarzen Turnschuhen mit weißem Rand im Sohlenbereich. Er hatte einen grauen Rucksack bei sich. Hinweise: 03321/400-0.