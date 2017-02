Generalprobe gewonnen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551925/

Auch in diesem Test wurden auf Seiten der Brandenburger wieder viele Positionen neu besetzt. Für Gabriel Franceschini Machado, Armin Schmidt, Stephan Schubarth und Ray Kollewe rückten diesmal Rico Buczilowski, Lucas Meyer, Luca Köhn und Serge Batchou neu ins Team. Doch die Gäste bekamen zunächst keinen Zugriff, verloren zu viele Zweikämpfe und in einigen Phasen des Spiels auch die Orientierung.

So war das Gegentor in der 11. Minute auch keine große Überraschung, die Brandenburger brauchten lang, um sich zu sortieren. Mehrfach musste Stahl-Schlussmann Christoph Böhm Kopf und Kragen riskieren, um seine Mannschaft im Spiel zu halten. Etwas überraschend kam der FC Stahl zum Ausgleich, nachdem Rafael Conrado Prudente elfmeterreif gefoult wurde, versenkte Pascal Karaterzi den fälligen Strafstoß in der 28. Minute zum 1:1 Pausenstand .

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste ein anderes Gesicht, waren in den Zweikämpfen präsenter und im Spiel nach vorn konsequenter. Schon in der 71. Minute hätte erneut Karaterzi seine Mannschaft in Führung bringen können, doch sein Freistoß krachte an die Latte. So war es dem eingewechselten Ademilson Castro Dos Santos vorbehalten, die Brandenburger auf die Siegerstraße zu führen. Er beförderte den Ball in der 75. Minute nach einem schönen Alleingang ins lange Eck und Prudente stellte in Minute 85 mit dem 3:1 den Endstand her.

Am kommenden Sonnabend (18. Februar) empfängt der FC Stahl um 14 Uhr im Nachholspiel den Aufsteiger TSG Einheit Bernau im heimischen Stadion und möchte dann den lang ersehnten ersten Heimerfolg einfahren, soweit die Witterung es zulässt.

FC Stahl : Böhm ( 74. Nouka ), Batchou ( 46. Reid ), Bannasch, Schimpf, Oppenborn ( 26. Tarnow ), Karaterzi, Buczilowski, Köhn ( 59. Slade ), da Silva, Meyer ( 46. Pe Castro ), Prudente