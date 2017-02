Spiel nach der Pause gedreht

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Das geplante Nachholspiel am Sonnabend gegen den FSV Barleben mussten die Verantwortlichen des BSC Süd 05 absagen. Der hart gefrorene Boden mit seinen vielen Unebenheiten hätte keinen normalen Spielverlauf zugelassen, zudem wäre die Verletzungsgefahr unnötig hoch gewesen. Kurzfristig gelang es, den Oberligisten SV Altlüdersdorf zu einem Testspiel auf dem Kunstrasenplatz an der Massowburg einzuladen, um weitere Spielpraxis zu sammeln.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551926/

Der Winterneuzugang Kemal Ataci (r.) deutete in etlichen Situationen an, dass er dem BSC Süd 05, auch dank seiner körperlichen Präsens, helfen kann.

Der Winterneuzugang Kemal Ataci (r.) deutete in etlichen Situationen an, dass er dem BSC Süd 05, auch dank seiner körperlichen Präsens, helfen kann. © MZV

Die erste Möglichkeit hatten die Gäste in der 6. Minute, doch der Fallrückzieher schrammte am Kasten von Süd-Schlussmann Sven Roggentin vorbei. Kurz drauf prüfte der BSC-Neuzugang Kemal Atici (10.) den Altlüdersdorfer Torwart Kevin Krysiak, der den Schuss gerade noch an den linken Pfosten abwehrte.

Danach kamen die Gastgeber über gute Ansätze erst einmal nicht hinaus. Über weite Strecken war es ein ausgeglichenes Spiel, doch die besseren Möglichkeiten hatten zunächst die Gäste. Nach einer Ecke in der 17. Minute konnten die Brandenburger gerade noch vor der Linie klären, doch zehn Minute später ging die SVA-Elf in Führung. Nach einer weiten Flanke von rechts, kam Süd-Abwehrspieler Fabien Thokomeni nicht an den Ball. Sven Marten traf das Leder optimal, jagte es am verdutzten Roggentin vorbei in die Maschen.

Die Platzherren versuchten sofort zum Ausgleich zu kommen, doch vor der Pause agierten sie auch etwas glücklos. Beim Freistoß Marko Görischs (28.) fehlte nicht viel, wie auch beim Versuch des Rückkehrers Rojan-Marcel Bozorgzadeh (37.).

Zur Pause brachte Trainer Özkan Gümüs den Testspieler Tomasz Klingl. Schade, dass die Wechselfrist für ihn schon abgelaufen ist. Er bewies Torgefahr, die, wenn der BSC ohne Toptorjäger Rene Görisch auftreten muss, immer ein bisschen abgeht. Dank seiner beiden Tore in der 62. und 71. Minute gewannen die Brandenburger die Partie noch mit 2:1.

Auch wenn es nur ein Testspiel war, konnten die Süd-Fußballer wenigstens die Gewissheit mitnehmen, dass sie einen Rückstand drehen können. Mit Tom Mauersberger hat die Defensive an Sicherheit gewonnen, auch der Einsatz Bozorgzadehs wirkte sich belebend aus. Ataci deutete ebenfalls an, dass er eine Verstärkung für die Offensive sein kann. Allerdings lag zu Wochenbeginn seine Spielberechtigung noch nicht vor. Man ist beim BSC aber optimistisch, dass der türkische Verband sich noch in dieser Woche rührt, damit er am Sonntag (19. Februar) in der Partie bei der BSG Wismut Gera auflaufen darf. Ansonsten ist er eine Woche später im Heimspiel gegen VfB Germania Halberstand spielberechtigt sein.