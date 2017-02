Kampf um die Tabellenspitze neu entbrannt

artikel-ansicht/dg/0/

Teltowt (MOZ) Am vergangenen Sonnabend reiste die erste Männervolleyballmannschaft der Sportfreunde Brandenburg (SFB) 94 unter nicht optimalen Vorzeichen nach Teltow. Mit nur einer etatmäßigen Mitte, die auch noch arg gesundheitlich angeschlagen war, musste Trainer Steffen Buchholz tief in die Trickkiste greifen.

Im ersten Spiel des Tages galt es daher, einige Spieler auf ihre neuen Positionen einzuspielen. So wirkten Bendyk und Richter in der Mitte, Grohs auf Zuspiel, Bartling auf Diagonal und Baczkowski und Wolff auf Außen. Schnell konnten die SFB-Männer dem Spiel gegen den VC Potsdam Waldstadt II, die sich in verbesserter Form präsentierten, ihren Stempel aufdrücken. Gegen die druckvollen Aufschläge und Angriffe sowie einer gut organisierten Block/Abwehrarbeit liefen alle drei Sätze in deutlichen Bahnen. Mit 25:17, 25:19 und 25:18 wurden weitere drei Punkte gesammelt und das Vertrauen in die eigenen Stärken gefestigt.

Im zweiten Spiel des Tages ging es gegen Teltow aufs Feld. Dieser Gegner forderte in den bisherigen Partien immer alles von den SFB-Akteuren. So sollte es auch diesmal über weite Strecken der Partie sein. Im ersten Satz stand der Block der Havelstädter sicher und die Verteidigung entschärfte viele Angriffe, wodurch Zuspieler Strauß seine Angreifer in Szene setzen konnte. Auch wirkten nun Fürste auf Diagonal und der geschonte Stanossek in der Mitte aktiv mit. Erst einer Verletzung des Hauptangreifers Thiel, beim Stand von 19:20, auf Seiten des Gegners brachte eine Vorentscheidung im ersten Satz, der mit 25:21 am das SFB-Team ging.

Auch im zweiten Abschnitt lief alles im Gleichschritt. Allerdings besaßen die Brandenburger die besseren Nerven, die mit 25:23 auch den zweiten Durchgang gewannen. Zu Beginn des dritten Satzes, musste man sich schon verwundert die Augen reiben. Ein fast perfektes Spiel zelebrierten die "Branne-Mannen". Die Teltower mussten schon beim Stand von 5:0 ihre erste Auszeit nehmen und beim Stand von 5:12 folgte die zweite. Dann ließen die Gäste die Zügel auf etwas lockerer und die eine oder andere Unachtsamkeit bescherte dem Gegner einfache Punkte. Letztendlich war jedoch der Vorsprung zu groß, um nochmals ernsthaft in Schwierigkeiten zu geraten. Mit 25:19 konnte auch der dritte Satz auf der Habenseite verbucht werden und mit sechs gewonnenen Punkten mischen die SFB-Männer wieder ordentlich im Kampf um die Tabellenspitze mit.

Am 25. Februar haben die SFB-Männer Heimrecht. Als Gäste kommen der SC Potsdam und VV Michendorf in die Dreifachhalle am Wiesenweg.