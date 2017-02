artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Nach den massiven Ausfällen beim Prignitz-Express lässt die Bahn den regulären Verkehr langsam wieder anrollen. Seit Montag fahren von Berlin nach Hennigsdorf Elektro-Triebzüge, von Mittwoch an sollen gemietete Dieselloks zwischen Wittenberge und Wittstock fahren, wie die Bahn mitteilte. Der reguläre Betrieb ohne das Umsteigen von Elektro- auf Dieselzug werde aber erst am 27. Februar wieder starten können, sagte der Bahn-Bevollmächtigte Joachim Trettin am Montag in einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses des Potsdamer Landtags.