Berlin (dpa) Die SPD will auf Wunsch des Kanzlerkandidaten Martin Schulz ihr Wahlprogramm später als geplant verabschieden. Ursprünglich sollte das am 29. Mai bei einem Parteitag in Berlin passieren. Nun bat Schulz am Montag im Parteivorstand darum, den Parteitag um einige Wochen zu verschieben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus SPD-Kreisen. Das Regierungsprogramm soll aber auf jeden Fall vor der Ende Juni beginnenden Sommerpause des Parlaments unter Dach und Fach sein.

Derzeit liegen Entwürfe von sieben Arbeitsgruppen vor. Kanzlerkandidat Schulz, der am 19. März zum Parteivorsitzenden gewählt werden soll, will nun in Ruhe seine eigene Handschrift bei den Programmschwerpunkten setzen. Die Union wirft ihm vor, sich vor Inhalten zu drücken. Seit die SPD Schulz Ende Januar als Spitzenkandidat ausgerufen hat, ist die Partei in den Umfragen auf über 30 Prozent gestiegen und liegt in Reichweite der Union.