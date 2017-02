Journalist und Förderer des Wiederaufbaus

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551935/

Er wurde am 5. Januar 1923 in der Derfflinger Straße 16 (heute Friedrich-Engels-Straße 16) in Rathenow geboren. Gegenüber befand sich die Kohlenhandlung "Meiers Platz". Sein Vater, Ernst Alfred Thormann, war Optikus (Optiker). Seine Mutter Margarethe Thormann, geborene Friesecke, war Hausfrau. Sie hatte das Lyzeum in Rathenow besucht. Ihr Vater Wilhelm Friesecke war Stadtrat der SPD und erster Gastwirt im Waldschloss. Er betrieb die Brillenfabrik Friesecke und Paasche. Heinz Friedrich Wilhelm Thormann kam 1929 in die Hagenschule (heute Feuerwehr). Am 1. Dezember 1938 begann er eine kaufmännische Lehre bei der "Havelzeitung" in Rathenow, deren Redaktion im heutigen (2017) Timm´s Café war. Hinter dem Café ist noch die Kranvorrichtung zu sehen, womit die riesigen Papierrollen für die Rotationsmaschinen in die Druckerei geholt wurden. Thormann musste als Volontär die Abteilungen der Havelzeitung durchlaufen und schrieb aber gleichzeitig als Lokalredakteur über alle Belange in der Stadt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er als Journalist für verschiedene Zeitungen in Niedersachsen. 1970 machte er sein Hobby, die Numismatik, zum Beruf und war nur noch im Münzhandel tätig. Er schrieb auch Bücher über Münzen. Heinz Thormann hat sechs Bände Rathenow in numis (Rathenow in Münzen) herausgegeben. Exemplare davon befinden sich im Rathenower Stadtarchiv, im havelländischen Kreisarchiv und im Kreismuseum.

So oft es geht, kam Heinz Thormann nach Rathenow, denn die Bindungen zu seiner Heimatstadt rissen nie ab. Am 21. Dezember 2001 war er dem Förderkreis zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow beigetreten. Sein Leben war reich an vielen Begegnungen mit sehr interessanten Menschen. Am 29. Oktober 2016 starb Heinz Thormann im gesegneten Alter von 93 Jahren. Die Trauerfeier fand am 7. November in Osnabrück statt. Sein Enkel "Jens-Ulrich Thormann, hatte alle Trauergäste statt Blumen um eine Spende für den Rathenower Förderkreis gebeten. Dabei kamen 590 Euro zusammen. Das Geld soll zum Wiederaufbau der Kreuzgewölbe im Chorraum der Sankt-Marien-Andreas-Kirche verwendet werden. Mehr Infos zum Projekt auf www.rathenow-fks.org.