Keine Angst vor schwerem Schädelhirnlostrauma!

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Egal, ob man Fasching oder Karneval feierte - man feierte, um sich vor der Fastenzeit den Bauch vollzuschlagen und ihn vor Lachen halten zu müssen. Karneval wird vom mittellateinischen carne levare (Fleisch wegnehmen) abgeleitet, Fasching vom Fastenschank (letzter Ausschank). Während die meisten Narren sich nur noch auf die dicke Portion Humor beschränken, übt sich Glasermeister Matthias Dommnich alljährlich auch im Verzicht. Von Aschermittwoch bis Ostern keinen Tropfen Alkohol. Ob das auch nach einer närrischen Saison als Schirmherr beim BKC funktioniert oder sogar dringend notwendig ist, wird sich zeigen. In jedem Fall hat der Spaß am Samstag begonnen, "und ich habe vor, jede Sitzung mitzumachen", beteuert der Jeseriger. Beim Auftakt hatte er sage und schreibe 9-köpfigen Familienbeistand - und alle hatten sichtbar Spaß. Zwar ließ der Anfang auf sich warten, weil statt der traditionellen Startzeit für die erste Prunksitzung, nämlich 19.30 Uhr, auf alle Eintrittskarten 20.00 Uhr gelangt war. Die Geduld wurde aber mit satten 260 Minuten Frohsinn belohnt. Wenige Längen, viele Höhepunkte. Monumental wie immer die Startzeremonie, bei der alle mitwirkenden BKCler durch den Saal einmarschieren und sich auf der Bühne versammeln. Samt "Bütz mich" als Flash Mop und Prinzenproklamation. Abmarsch und Programmstart. Die "Knöpfchen" tanzen "Traum bleibt Traum" nach den Melodien von Lalelu sowie Bibi & Tina und sind dabei traumhaft niedlich. Ein Lob, das Ive Fischer nach seiner Kinderbütt vermutlich nicht mehr hören mag. Er plaudert selbstbewusst von Hausaufgaben in Sexualunterricht und hat den Unterschied zwischen Schule und Irrenhaus erkannt - die Telefonnummer. Er macht seine Sache prima. Genauso wie die vizelandesmeisterliche Grüne Garde und die "Brummer" dann mit ihrer Schunkelrunde. Nancy & Falko kommen wieder als Feuerwehrfrau und Polizist mit langen, stimmigen Reimen, viel Mimik und Gestik daher, jedoch mit zu wenig Witz. Schonkost fürs Publikum auch von Anja Laminski in der vielversprechenden Rolle der "Putze von der Kirche". Das ändert sich schlagartig, als ein langhaariger Bademantelträger in Schlappen auf die Bühne schlurft: Henrik Reinkensmeier. "Frau Präsidentin pass jetzt uff, ick bin heute brünstig druff!" Die Hemmschwelle sinkt, die Laune steigt. Das Publikum feiert. Der 57-Jährige legt pausenlos nach. Selbständig sei er gewesen und habe mit dem Spruch geworben: "Ick fliese Ihre neue Küche oder kachel Ihre a/Alte!" Er plaudert vom schweren Schädelhirnlostrauma und von seiner Ollen, die bei der Beerdigung den Grabstrauß gefangen hat. Gnadenloser Humor, der diesmal in drei Akten serviert wird. Sonst 20 Minuten am Stück.