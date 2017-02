Fernsehliebling Erika Krause mit 92 Jahren gestorben

artikel-ansicht/dg/0/

Rangsdorf/Berlin (dpa) Erika Krause, die TV-Gärtnerin der DDR, ist tot. Sie sei am 2. Februar im Alter von 92 Jahren in einem Seniorenstift in Rangsdorf (Teltow-Fläming) gestorben, sagte ihre Tochter Petra Fleischer am Montag der Deutschen-Presseagentur. Zuerst hatte der "Wochenkurier" über den Tod der Moderatorin berichtet.