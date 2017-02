Fußballer bewusstlos: Schiedsrichter bricht Spiel ab

artikel-ansicht/dg/0/

Mühlenbeck (OGA) Es gibt einfach diese Momente, in denen alles Sportliche in den Hintergrund gerät. So war es für alle Beteiligten absolut nachvollziehbar, dass das Testspiel zwischen dem SV Mühlenbeck und der zweiten Mannschaft von Grün-Weiß Bergfelde abgebrochen worden war. Denn nach einer unglücklichen Aktion ging plötzlich Gäste-Akteur Christian Endter zu Boden und blieb bewusstlos.

"Der Ball war etwa in Bauchhöhe und ein Mühlenbecker spitzelte ihn weg. Christian Endter kam in diesem Moment zu Fall und schlug mit dem Gesicht auf", beschreibt Schiedsrichter Michael Reichert die Szene.

Das Problem: Der Bergfelder war kurze Zeit nicht ansprechbar. "Ich habe die Situation selbst nicht gesehen. Als ich dann hingelaufen bin, lag Christian schon in der stabilen Seitenlage", berichtet Grün-Weiß-Coach Michael Schulz. Einige seiner Spieler hätten schnell reagiert. "Er war bewusstlos, aber die Atmung hat funktioniert. Die Lage der Zunge war auch in Ordnung. Er hat aber eine ordentliche Beule davongetragen und die rechte Schläfe war geschwollen. Als er am Platz wieder ansprechbar war, hat er gesagt, dass er Schmerzen im Genick hat."

All dies spielte sich in der 64. Minute ab. In der Folge wurde ein Rettungswagen gerufen und Christian Endter nach Berlin Buch ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt war die Begegnung 40 Minuten unterbrochen und wurde später nicht mehr angepfiffen.