Warnstreik beim Busverkehr am Dienstag

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Dienstag wird beim Busverkehr Oder-Spree gestreikt. In der Zeit von 3.30 Uhr bis etwa 9 Uhr werden in Beeskow, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde und Erkner keine BOS-Busse rollen. Betroffen ist auch der Schülertransport, so die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, die am Montag die rund 180 Beschäftigten der Busverkehr Oder-Spree GmbH zum Warnstreik aufgerufen hat.