Schweinskopf al dente

(MOZ) Eigentlich ist der Polizeidienst im Landkreis Landshut ein gemütlicher. Eigentlich. Wenn allerdings die Freundin nach Italien abhaut, ein ausgebrochener Psychopath die Gegend unsicher macht und der Dienststellenleiter zu Hause einzieht und mit dem Vater Gras raucht, dann, ja dann wird's ungemütlich in der Uniform. Genau diese Situation erlebt Franz jetzt. Nicht der Mann der großen Worte hat er die Susi schon ziehen lassen. Mit dem Moratschek im eigenen Haus, auf den es der Serienkiller offensichtlich abgesehen hat, kommt er gar nicht dazu, der großen Liebe nachzutrauern. Jetzt sind Taten gefragt. Und dafür scheint Kumpel Rudi genau der richtige Partner.

Um es vorweg zu nehmen: Die Bedeutung des Schweinskopfes erschließt sich nicht so wirklich. Auch nicht, wie der zuerst ins Bett vom Dienststellenleiter kam und dann kurz vor der Spurensicherung wieder verschwand. Aber es geht auch nicht um Logik hier. Klamotte ist angesagt. Und dafür scheint Ed Herzog ein Händchen zu haben. Das Sammelsurium von schrägen Figuren allein ist schon den Film Wert. Ihre Interaktion aber sorgt fast am Fließband für Schenkelklopfer. Und sorry: Die bayerische Mundart macht das Geschehen noch ein Stück mehr depperter.

Genre: Komödie; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 95 Minuten; Verleih: Eurovideo; Regie: Ed Herzog; Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff; D 2016