artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551955/

"Blindspot" vermag, Aufmerksamkeit zu erregen. Immerhin greift die Serie aktuelle Geschehnisse auf und entwickelt sie (verschwörerisch) weiter. Die Sache mit den Tattoos, die versteckte Botschaften enthalten, bringt dazu einen mystischen Touch ins Geschehen. Und nicht zuletzt lassen die Macher immer in der letzten Szene jeder Folge etwas passieren, dessen Ausgang man unbedingt wissen will. So wird die Neugier angestachelt. Geschickt eingestreute Rückblenden, die andeuten, dass die ganze Geschichte von langer Hand geplant ist, erhöhen dazu die Spannung. Der Rest ist solide Thriller- und Actionkost. Jane kann schießen wie ein junger Gott und prügelt sich mit reichlich Kampfsporterfahrung durchs Geschehen. Weller ist der einsame Wolf, der irgendwie nach einer Beziehung sucht. Da bietet sich die schöne Unbekannte an. Die Geschichte wurde ordentlich produziert und sehenswert ins Bild gesetzt. Technisch kommt die Handlung auf hohem Niveau daher, auch wenn der HD-Ton der englischen Spur vorbehalten ist.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 977 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Marcos Siega, Mark Pellington; Sullivan Stapleton, Jaimie Alexander, Rob Brown; USA 2016