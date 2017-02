The Infiltrator

artikel-ansicht/dg/0/

Mit allen Mittel wird hier auf beiden Seiten gekämpft. Robert Mazur begibt sich auf dem wohl gefährlichsten Undercover-Auftrag, den das FBI zu vergeben hat. Um so mehr wundert sich der Zuschauer, dass er zwischendurch ganz normal bei seiner Familie zu Hause sein kann, beim Essen mit der Frau gar "neue" Freunde trifft. War man in den 80ern wirklich so leichtsinnig oder hat es Brad Furman etwas mit der künstlerischen Freiheit übertrieben? Davon mal abgesehen ist die Geschichte ungemein spannend, wenngleich ein Film die knisternde Atmosphäre der Realität wohl kaum darstellen kann. Mit Bryan Cranston allerdings haben die Filmemacher einen Hauptdarsteller gefunden, der an Coolness kaum zu überbieten ist. Und er passt vom Aussehen her auch zur realen Person , was man bei den anderen Beteiligten mitunter nicht sagen kann und durch den Abspann gnadenlos offen gelegt wird. Nicht nur die Kulisse, auch die Art der Inszenierung ist 80er-Style, will sagen, die Personen und Konflikte werden entwickelt, nichts geschieht überhastet. Dadurch passen Inhalt und Zeitgeist wunderbar zusammen.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 127 Minuten; Verleih: Paramount; Regie: Brad Furman;Bryan Cranston, John Leguizamo, Diane Kruger; GB 2016