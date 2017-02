Findet Dorie

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Dorie leidet unter Gedächtnisverlust. Und deshalb kann sich die Paletten-Doktorfisch-Dame auch als Kind nicht merken, dass sie dem Sog fernbleiben soll. So passierts, plötzlich sind die Eltern weg. Jahre später hat Dörie immer noch nicht wirklich Anschluss gefunden. Nur in Nemo und dessen Vater gute Freunde. Und die sind dabei, als plötzlich ein kleines Stück Erinnerung auftaucht. Aber es reicht, um Dorie Entschluss zu festigen: Sie will ihre Eltern finden. Gesagt, getan. Wenn auch nur bruchstückhaft sich das Bild zusammensetzt, das Trio kommt voran. Und so gelingt es Dorie, ihre eigene Herkunft zu klären.