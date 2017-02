Am Ernst des Lebens geschnuppert

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin/Fehrbellin (MZV) Fehrbelliner Schüler legen in dieser Woche mal Füller, Lineal und Bio-Buch aus der Hand, um zum Schraubenschlüssel oder zum Malerpinsel zu greifen. Im Beruflichen Qualifizierungszentrum (BQZ) in Treskow lernen sie quasi das Abc und das Einmaleins des Handwerks.

Jedes Jahr können die Achtklässler aus der Rhinstadt mal in die richtige Arbeitswelt schnuppern, die nach dem Schulabgang auf sie wartet. Dass sie das beim BQZ tun, ist nicht mehr selbstverständlich. Früher haben noch die Schulen einfach angeklopft und die Türen wurden aufgemacht.

Seit diesem Jahr aber läuft alles sehr förmlich über eine Ausschreibung, erzählt Dirk Glinsky vom BQZ: "Wir haben aber Glück gehabt, die Aufgabe wieder übernehmen zu dürfen." Tatsächlich ist es auch im BQZ eine willkommene Aufgabe, die den Schulen angeboten werden kann, ohne dass sie oder Eltern dafür finanziell auskommen müssen. Möglich macht das auch eine Förderung. Das Landesbildungsministerium schießt über das Programm "Initiative Sekundarstufe" 36500Euro zu. Genutzt werden dafür auch Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds. Damit kann jetzt den zwei Fehrbelliner achten Klassen und im Juni noch mal drei anderen Klassen der Neuruppiner Fontane-Schule der Arbeitsalltag einer Lehre im Handwerk näher gebracht werden.

Bei diesen Werkstatttagen sollen sie möglichst umfangreich in verschiedene Berufe ausprobieren. In der Autowerkstatt stehen Motoren bereit, an denen geübt werden kann, wie Zylinderkopf-Teile abgeschraubt und wieder anmontiert werden. Das richtige Gefühl fürs Werkzeug lernen viele der Jugendlichen erstmals hier im BQZ, so Glinsky: "Viele wissen überhaupt nicht, was sie im Handwerk erwartet", sagt er. Manche helfen sicherlich zu Hause mit, wenn eine Wand gestrichen werden muss oder Teile am Fahrrad auszutauschen sind. "Aber das hängt immer sehr vom Elternhaus ab", so Glinsky. Gerade deshalb ist es für Oberschüler wichtig, mal einen Schraubenschlüssel oder eine Feile in der Hand gehabt zu haben - auch um zu prüfen: Ist das etwas für mich oder nicht?

Wichtig ist den Ausbildern am BQZ auch, dass die Schüler am Ende etwas in der Hand halten können, das sie mit nach Hause nehmen und auf das sie oder die Eltern vielleicht stolz sind. Deshalb werden zum Beispiel in der Metall-Werkstatt die Arbeitsschritte an einem Untersetzer erprobt, der herzustellen ist. Er besteht am Ende aus einer kleinen Kachel, die auf einer Metallplatte angebracht ist, an deren Ecken vier schmucke Füße die Aufstellmöglichkeit bilden. Diese Füße müssen im Punktschweiß-Verfahren befestigt werden.

Geschick ist auch in der Malerwerkstatt gefragt, in der es unter anderem darum geht, Muster vorzuzeichnen, die nachher die Wände schmücken sollen. Vorher wird gezeigt, wie die Tapeten an die Wand kommen und selbige dann mit frischem Maler-Weiß überzogen werden. "Es macht schon Spaß und ist mal was anderes als der normale Unterricht", sagt Benjamin Röseler. Einen Pinsel aber hatte er schon in der Hand. Am Gartenhaus hat er den Eltern schon ausgeholfen.

Wer einen kleinen Vorsprung hat, hat auch einen Vorteil: bei der Note. Denn letztlich fließt die Arbeit am BQZ nicht nur in die Lebenserfahrung der Schüler, sondern in die Zensur im Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik ein.

Glinsky setzt darauf, auch im nächsten Jahr bei der Ausschreibung die Nase vorn zu haben: "Wir arbeiten seit 2007 mit den Schulen zusammen", sagt der BQZ-Chef. "Sie kennen uns genau - und wissen woran sie bei uns sind.".