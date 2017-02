TSGL-Niederlage schmeckt bitter

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Es war nicht der Spieltag der Volleyball-Männer der TSGL Schöneiche: Sie selbst verloren ihr Heimspiel gegen den FC Schüttorf 09 in vier Sätzen, die Kontrahenten am Tabellenende kamen zu Drei-Punkte-Erfolgen, und so hängt die Rote Laterne jetzt wieder bei den Randberlinern.