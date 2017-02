Spaß auf Kufen

artikel-ansicht/dg/0/

Friedersdorf (MOZ) Auf dem kleinen Dorfteich in Friedersdorf tummeln sich seit Tagen die Schlittschuhläufer. Der Frost hat viele kleinere Gewässer zufrieren lassen. Das Eiskockey-Spiel ist ungebrochen die Nummer eins der Eisfans. Sowohl Kinder als auch Erwachsene frönen nicht nur in Friedersdorf, sondern auch auf anderen kleinen Teichen in den Dörfern dem Kufensport.

Dennoch sei Vorsicht geboten, sagt Bärbel Cotte-Weiß vom Polizeipräsidium. "Niemand kann eine Garantie dafür geben, dass eine Eisfläche auch wirklich hält." Darauf verweist die Polizei auch auf ihrer Internetseite. Es wird dringend davor gewarnt, fließende Gewässer oder Seen zu betreten. Bei 15 cm Eisdicke sprechen die Fachleute von guter Tragfähigkeit. Gewässertiefe, Größe und die Strömung spielen jedoch eine Rolle, heißt es aus der Leitstelle Frankfurt. Niemand übernehme mehr die Verantwortung und gebe zugefrorene Gewässer frei. Bisher habe es glücklicherweise in diesem Winter noch keine Eisunfälle gegeben, teilte die Leitstelle auf Nachfrage mit. Angesichts der angekündigten Plusgrade am Tage würden Eisdecken brüchig. Am sichersten sei Schlittschuhlaufen auf überschwemmten Wiesen, die man derzeit in Odernähe findet, so die Empfehlung.