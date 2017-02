Bewährungsstrafe wegen Betrugs für Ex-Abgeordneten

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) In erster Instanz wurde am Montag der frühere Linkenabgeordnete Peer Jürgens wegen schweren, gewerbsmäßigen Betrugs und Wahlfälschung verurteilt. Sein Anwalt kündigte den Gang vor die nächst höhere Instanz oder gleich vor das Oberlandesgericht an.

Für Constanze Rammoser-Bode waren die Indizien nach mehr als 40 Zeugenaussagen eindeutig. Die Richterin am Potsdamer Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass Peer Jürgens zehn Jahre lang dem Landtag gegenüber falsche Angaben über seinen Hauptwohnsitz gemacht habe, um so in den Genuss einer ungerechtfertigten Entfernungspauschale und eines Zweitwohnungszuschusses zu kommen. Abzüglich der 7400 Euro, die Jürgens bereits an den Landtag zurückgezahlt hat, bleiben rund 77 000 Euro (10 000 weniger als die Staatsanwaltschaft errechnet hatte), die er zu Unrecht erhielt. Hinzu kommt, dass Jürgens sich 2014 für die Kreistagswahl in Oder-Spree aufstellen und wählen ließ, ohne den geforderten Hauptwohnsitz dort zu unterhalten. Das erfülle den Straftatbestand der Wahlfälschung.

Das Gericht verurteilte Jürgens zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Die Strafe wurde zu einer dreijährigen Bewährungsfrist ausgesetzt. Außerdem wurde eine Geldbuße von 7200 Euro verhängt. Das Gericht blieb damit geringfügig unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Der Forderung der Ankläger, dass Jürgens die Schadenssumme an den Landtag zurückzahlen müsse, schloss sich das Gericht nicht an. Es geht davon aus, dass der Landtag über die Rückforderung entscheidet. Seitens der Landtagsverwaltung hieß es am Montag, dass dies nach der Vorlage des Urteils geprüft werde.

Für das Gericht war durch zahlreiche Zeugen aber auch durch Stromrechnungen und Zeitungszustellungen belegt, dass Jürgens von 2002 bis 2006 ohne Anmeldung in einer Wohngemeinschaft in Berlin lebte, danach in einer Mietwohnung in Potsdam und ab Ende 2009 in einer Eigentumswohnung, die er in Potsdam-Babelsberg erwarb. Die Adressen und die dazugehörenden Telefonnummern hatte er auch bei der Universität Potsdam und seinem Sportverein angegeben.

Für den Landtag waren die beiden Potsdamer Wohnungen nur Nebenwohnungen, hauptamtlich gemeldet war er bis 2011 bei seinen Eltern in Erkner und danach in Beeskow - entsprechend wurden die Entfernungspauschalen bemessen und der Zweitwohnungszuschuss gewährt.

Eine Wohnungsbesichtigung der Staatsanwaltschaft hatte im Jahr 2013 gravierende Unterschiede in der Ausstattung der Wohnungen in Potsdam und in Beeskow ergeben: In der Landeshauptstadt waren es 80 Quadratmeter voll eingerichtet, in der Kreisstadt von Oder-Spree eine-30-Quadratmeter Bleibe ohne Tisch und Stuhl, kaum Wäsche, kaum Besteck, leerer Kühlschrank. Außerdem zog in die Babelsberger Wohnung die Ehefrau 2012 ein.

Für Rammoser-Bode gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, warum Beeskow als Hauptwohnsitz gelten sollte. Die Verteidigung hatte versucht, die Vergleiche der Wohnungen nicht als Beweise zuzulassen, da die Durchsuchungen vom Landgericht Potsdam als unverhältnismäßig gerügt worden waren. Darauf ließ sich die Richterin nicht ein.

Jürgens Verteidiger Norman Lenz beschwerte sich nach der Urteilsverkündung, dass die alternative Lebensweise eines Linken-Abgeordneten nicht in Betracht gezogen worden sei. Stattdessen habe man "spießige Vorstellungen" von Wohnungen zum Maßstab gemacht. Wer sage denn, dass es zu den Lebensgewohnheiten von Herrn Jürgens gehöre, zu frühstücken und entsprechend Geschirr vorzuhalten", fragte Lenz. Der Anwalt kündigte Revision vor dem Landgericht an oder eventuell gleich vor dem Oberlandesgericht, weil das Urteil seiner Meinung nach unglaublich schlecht begründet wurde. Nach schlechtem Verlierer klang Lenz als er erklärte, er hätte die Richterin gleich als befangen ablehnen sollen, weil sie mit einem Mitarbeiter der Landtagsverwaltung verheiratet ist.