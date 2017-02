Auf Freigang Mädchen missbraucht

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Ein Patient aus dem Berliner Maßregelvollzug steht in Cottbus vor Gericht, weil er bei unbegleiteten Ausgängen ein Mädchen missbraucht haben soll. Die Staatsanwaltschaft warf dem 55-Jährigen am Montag zum Prozessauftakt vor dem Landgericht vor, in den Jahren 2012 und 2013 in Cottbus immer wieder sexuelle Übergriffe auf die Schülerin im Freien und in Hotelzimmern verübt zu haben. Die beiden sollen sich im Internet kennengelernt haben, der Mann soll sich dort zunächst als Jugendlicher ausgegeben haben. Beim ersten Treffen war das Mädchen demnach 13 Jahre alt.