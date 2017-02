Ferngasleitung nÃ¤hert sich Frankenfelde

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (kth) Eine Gasleitung von rund 500 Kilometer: Über den Stand der geplanten Ferngasleitung Eugal hat die Stadt Wriezen informiert. Laut Planung führt ein Teil der Trasse durch Wriezen führen. Allerdings nicht genau durch die Stadt oder bebaute Gebiete. "Die Leitungen sollen in einem Korridor bei Frankenfelde und Lüdersdorf gebaut werden", sagte Bauamtsleiter Karsten Ilm beim jüngsten Bauausschuss. "Die Stadt und die bewohnten Gebiete sind davon nicht betroffen", so Ilm. Denn zwischen den besiedelten Gebieten und der Leitung liege ein rund 600 Meter breiter Korridor.



Die Eugal-Ferngasleitung wird von Lubmin bei Greifswald in südlicher Richtung bis nach Deutschneudorf in Sachsen und weiter nach Tschechien verlaufen. Die Gesamtlänge beträgt rund 485 Kilometer. In weiten Teilen führt die Trasse parallel zur Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung (Opal).

Drei Bundesländer werden von dem Bau betroffen sein: Mecklenburg-Vorpommern mit zirka 100 Kilometern, Brandenburg mit rund 275 Kilometern und Sachsen mit 110 Kilometern, teilt die federführende Gascade Gastransport GmbH mit.

Derzeit laufe das Raumordnungsverfahren, sagte Karsten Ilm. Die Stadt müsse sich nun zu den Planungen in ihrem Einzugsbereich äußern. "Wir werden dem Bau zustimmen, wenn keine bebauten Flächen der Stadt beeinträchtigt werden", betonte Ilm. Eine alternative Route würde bei Haselberg entlang führen. "Diese ist allerdings so gut wie ausgeschlossen", sagte, Karsten Ilm. "Denn der Aufwand ist beträchtlich höher als ein Bau über die Felder bei Frankenfelde und Lüdersdorf",fügte der Bauamtsleiter mit Bezug auf die Waldgebiete bei Haselberghinzu.

Die Rohre der geplanten Erdgasleitung haben einen Durchmesser von 1,40 Meter, der Betriebsdruck liege bei 100 Bar, sagte Karsten Ilm. Die Inbetriebnahme des ersten Strangs sei für Ende 2019 avisiert, der zweite Strang für Ende 2020.

Mit der Trasse solle das Erdgastransportnetz laut Gascade Gastransport GmbH im Herzen Europas robuster und flexibler werden. Perspektivisch werde die innereuropäische Gasproduktion deutlich sinken und Verbraucher stärker auf Importe angewiesen sein, prognostiziert das Unternehmen. Entsprechende Transportwege seien deshalb unausweichlich. "Die Eugal ist ein zentrales Element beim Ausbau der europäischen Energiedrehscheibe", erklärte das Unternehmen.