artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551982/

Heute allerdings dürfte solch wundersame Wirkung kaum zu so politisch bedeutsamen Wirkungen führen. Daher bleibt das erste saisonale Kaffeekonzert des großbesetzten und umjubelten Staatsorchesters am Sonntag in der gut besuchten Frankfurter Konzerthalle, was es sein sollte: ein klingendes Fest der Lebensfreude. Es wartet mit folkloristisch geprägten sowie stilisierten Tanzformen aus vielen Ländern auf.

Eine Stunde vor Konzertbeginn lädt das obere Foyer zum zünftigen Konditern ein. Nachdem Teller und Tassen geleert sind, geht's in den Saal zum Musikgenuss. Als Maître de Plaisir fungiert der Österreicher Ernst Theis, der mit tänzerisch inspiriertem Ganzkörpereinsatz die Musiker und das Publikum in Stimmung zu bringen versteht. Bereits im eingangs erklingenden Gopak, einem schnellen ukrainischen Springtanz aus Modest Mussorgskis Oper "Der Jahrmarkt von Sorotschinzy", beweist der Dirigent seine Vorliebe für einen beschwingten bis lärmenden Zugriff. Auch im weiteren Verlauf der Reise durch die europäische Völkergemeinschaft geht es effektvoll, immer wieder viel zu laut und unter Hochdruck stehend zu. Was festlich bis elegant in Peter Tschaikowskys Polonaise aus "Eugen Onegin" klingen sollte, tobt unelegant, ja gleichsam grobschlächtig durch den Festsaal des Fürsten Gremin.

Ob die Mazurka aus Stanislaw Moniuszkos "Halka", die slawischen Tänze "Furiant" und "Dumka" aus Antonín Dvoráks gleichnamiger Sammlung oder Gioacchino Rossinis Tarantella "La Danza" - fast durchweg geht dem Dirigenten Forsches vor Feinsinn. Als moderierende Plaudertasche, a bisserl weitschweifend und oberflächlich, verbreitet er viel Austria-Charme, den er jedoch auch in den lyrischen Tanzabschnitten dem Orchester zu entlocken versteht. Beispielsweise im Strauß-Walzer "An der schönen blauen Donau", bei dem jene klitzekleinen Verzögerungen im Spielablauf dafür sorgen, dass es elegant und voller schwebender Leichtigkeit schwingen kann.