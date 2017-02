Traum von der größten Skulptur der Welt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) In Anbetracht seines Alters müssten neue Projekte schnell zu realisieren sein, sagt Christo. Die Zeit drängt. Selbst bei seinem Vortrag wirkt der 81-Jährige Künstler auf gut gelaunte Art und Weise gehetzt. Er sprintet durch einen Bildervortrag, um schnell auf Englisch zu rufen: "Licht, Licht!" Die Technik kann nicht mithalten mit Christos Tempo, der schnell die Fragerunde öffnen will.

"Courage: Against All Odds" (Mut: allen Widrigkeiten zum Trotz) ist das Thema der diesjährigen "Berlinale Talents" im Berliner Hebbel am Ufer, wo sich junge Filmschaffende und Experten vernetzten können. Einer der großen Namen im diesjährigen Programm ist Christo - obwohl sein Vortrag nichts mit Film zu tun hat. Doch wer - wenn nicht er -kann etwas über die Realisierung von Kunstprojekten gegen Widerstände erzählen, von großen Träumen, Witz und Beharrlichkeit? Durch die Verhüllung des Reichstages 1995 habe er außerdem Berlinbezug, erklärt Programmleiter Florian Weghorn.

Da steht Christo nun in lachsfarbenem Hemd und einer praktischen Jacke mit vielen Taschen - als sei er jederzeit bereit, Metermaß, Skizzen und Werkzeug hervorzuholen, um das nächste Projekt zu planen.

Ausführlich berichtet er vom letzten, den Floating Piers: Im Juni und Juli 2016 wurde für 16 Tage ein schwimmendes Wegesystem auf dem Iseosee in Italien geöffnet.

Immer wieder muss er für seine Projekte bürokratische Hürden überwinden und Überzeugungsarbeit leisten. Jedes Mal gehe es von vorne los, erzählt er.

Eine Idee, an der und Jeanne-Claude seit 1977 arbeiten, ist die Mastaba, eine Pyramide aus 410000 Fässern in der Wüste von Abu Dhabi, die die größte Skulptur der Welt werden soll. Auf diese Idee fokussiere er sich nun. Verabschiedet habe er sich hingegen vom Projekt für den Arkansas River im US-Bundesstaat Colorado, an dem er 20 Jahre gearbeitet hat. Er habe kein Interesse mehr daran, erklärt er. Nicht alle Widerstände lassen sich also überwinden - auch als international bekannter Künstler nicht.

Die Zuhörer im Saal beschäftigt besonders die Beziehung von Christo zu seiner 2009 gestorbenen Ehefrau Jeanne-Claude. "Zuallererst waren wir zwei Menschen, die sich geliebt haben", antwortet er auf die Frage, wie sich die Zusammenarbeit der beiden entwickelt habe. Bei Problemen frage er sich auch heute noch, was sie dazu sagen würde. Und als jemand wissen möchte, welches seiner Werke er am liebsten habe, zitiert Christo Jeanne-Claudes Antwort darauf: "Wie viele Kinder haben Sie? Drei? Und welches haben sie am liebsten?"