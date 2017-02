Parkflächen statt Bäume vor der Schule

artikel-ansicht/dg/0/

Neu Zittau (MOZ) Vor dem Neu Zittauer Schulgelände fällt Gemeindearbeiter Mario Parlow in diesen Tagen eine Reihe von Bäumen. Heute will er fertig werden. Dann will Amtsdirektor Joachim Schröder die Stubben roden lassen. Auf dem Grundstück neben der bisherigen Zufahrt zur gemeindlichen Grundschule soll eine zweite Zufahrt gebaut werden, und die erste soll künftig als Ausfahrt dienen. Auf der Fläche, die jetzt gerodet wird, sollen außerdem einige Parktaschen angelegt werden. Hintergrund: Wenn demnächst auf einem Teil der jetzigen Parkflächen der bestellte Container für die Betreuung von 17 Hortkindern aufgestellt wird, haben die Lehrer und Besucher keine Parkplätze mehr. Das Grundstück soll später im hinteren Bereich mit einem grünen Klassenzimmer und einem Spielplatz gestaltet werden. Die Genehmigung fürs Fällen konnte das Amt selbst erteilen, auf Grundlage einer eigenen Satzung.