Uni-Protest für Holm geht weiter

Berlin (dpa) Die Unterstützer des in einer Stasi-Affäre zurückgetretenen Berliner Staatssekretärs Andrej Holm geben drei Räume an der Humboldt-Universität (HU) frei. Die Besetzung des Instituts für Sozialwissenschaften sei damit aber noch nicht beendet, teilten sie am Montag mit. Die drei Räume seien die meistgenutzten Seminarräume, aus Solidarität mit ihren Kommilitonen sollten hier kurz vor Prüfungen und Semesterferien wieder Lehrveranstaltungen möglich sein.