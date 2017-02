Raketen, Satelliten und der Sternenhimmel

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Wie gelangen Mensch und Technik ins All? Dieser Frage wird bei der nächsten öffentlichen Veranstaltung im Planetarium des Fontane-Gymnasiums am kommenden Sonnabend um 18 Uhr nachgegangen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551990/