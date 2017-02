Polizeibericht Eberswalde vom 13.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551993/

Eberswalde. Nachdem er selbst eine Anzeige aufgeben wollte, ist ein 27-Jähriger am Freitag um 18 Uhr am Paul-Wunderlich-Haus festgenommen worden. Denn wie die Polizei in Eberswalde nach Überprüfung seiner Person feststellte, lagen gegen den Mann zwei Haftbefehle vor.

Münzboxenaufgebrochen

Bernau. Aus drei Münzboxen haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag das Bargeld gestohlen. Die beschädigten Boxen gehören zu einer Selbstbedienungswaschanlage auf einem Tankstellengelände an der Rüdnitzer Chaussee. Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor. Die Polizei sucht nach Spuren und nahm eine Anzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall auf.

Alarmanlagebeendet Diebestour

Schönwalde. Unbekannte haben Sonntagnacht Werkzeug von einem Firmengrundstück an der Schönwalder Hauptstraße gestohlen. Sie hebelten ein Fenster auf, stiegen ein und nahmen unter anderem Akkuschrauber und Hobelmaschinen mit. Weitere Werkzeuge wurden zum Abtransport bereitgestellt. Beim Aufbrechen der Tür ging die Alarmanlage. Die Täter ergriffen die Flucht. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben.